Turnover AC Milan, Mister Stefano Pioli non ha imparato dai suoi errori: questo dato non mente

Turnover Milan, Pioli non ha imparato dai suoi errori: questo dato non mente. Le ultime in casa rossonera dopo il ko di Monza

Interessante l’approfondimento proposto questa mattina sulle pagine di Tuttosport, che evidenzia come Pioli a distanza di un anno abbia ripetuto gli stessi errori per quanto riguarda il turnover.

Lo scorso anno il suo Milan fece figure rivedibili quando venne stravolto negli uomini e nell’assetto: 0-0 in casa della Cremonese, sconfitta ai supplementari contro il Torino in Coppa Italia, 0-0 a San Siro con l’Empoli, sconfitta per 2-0 contro lo Spezia… Tutte partite in cui venne deciso di sacrificare il campionato per rincorrere il cammino europeo in Champions.

