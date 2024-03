Tudor rivoluziona la Lazio verso la #Juve: ecco chi giocherà

11:03, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Tudor rivoluziona lo spogliatoio della Lazio verso la Juve: le gerarchie sono azzerate. Il dietro le quinte da Formello

Tudor ha azzerato le gerarchie che c’erano nello spogliatoio della Lazio con Sarri. Solo chi seguirà le sue direttive e il suo modo di giocare, fatto di tanta intensità e di pressing alto uomo su uomo, scenderà in campo.

E’ questo quanto riportato dal Corriere dello Sport riguardo il nuovo allenatore che in questi giorni ha iniziato a preparare la partita contro la Juve. A Formello Tudor ha avuto un dialogo con Luis Alberto in cui gli ha spiegato che dovrà seguire i suoi dettami per conservare il posto.

