Tudor Lazio, l’ex #Juve svela il dietro le quinte: da calciatore vicino a quel trasferimento

18:33, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Tudor Lazio, l’ex calciatore della Juve, ora nuovo tecnico biancoceleste, svela il dietro le quinte sulla sua carriera: le parole

Igor Tudor, nella sua conferenza stampa di presentazione alla Lazio, ha così svelato un dietro le quinte sul suo passato da calciatore, che lo ha portato a giocare anche alla Juve.

HA MAI PENSATO CHE LA LAZIO POTESSE ESSERE NEL SUO DESTINO – «Quando ero giocatore c’era possibilità di venire qui in prestito. C’era qualcosa. Poi c’era il mio amico Boksic che ha fatto la storia, un mio connazionale. E’ una squadra che sempre era un avversario duro e tosto, con giocatori di qualità. Non mi immaginavo di venire ad allenarla ma sono contento».

