Tudor Lazio, Igor potrebbe portare un ex #Juve nel suo staff 

19:31, 14 Mar 2024

Igor Tudor potrebbe diventare il nuovo allenatore della Lazio e nel caso potrebbe inserire nel suo staff anche l’ex Juve Alessio Tacchinardi

Nelle prossime ore, Igor Tudor dovrebbe incontrare Claudio Lotito per prendere il posto di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Qualora i due riuscissero a trovare un accordo il tecnico croato potrebbe prendere come suo vice un altro ex Juve.

Infatti, Igor Tudor starebbe pensando di chiamare nel suo staff Alessio Tacchinardi.

