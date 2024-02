Tuchel lascerà il Bayern a fine stagione. Due allenatori pronti a sostituirlo: c’è anche Conte nella lista

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Bayern Monaco ha annunciato che al termine di questa stagione calcistica Thomas Tuchel lascerà la panchina.

I bavaresi in questi mesi andranno a caccia del suo sostituto: oltre al nome di Xabi Alonso, per i bavaresi si fa largo anche l’ipotesi Antonio Conte, corteggiato in queste settimane anche dal Milan.

