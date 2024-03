Tsadjout rinnova con la Cremonese: il comunicato UFFICIALE sul prossimo #futuro dell’ex #Milan AC

15:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Tsadjout rinnova con la Cremonese: il comunicato UFFICIALE sul prossimo #futuro dell’ex Diavolo Rossonero che prolunga il suo contratto fino al 2027 Frank Tsadjout, calciatore ex Diavolo Rossonero, ha rinnovato il suo contratto con la Cremonese. Ad annunciarlo è stato lo stesso #club che milita in Serie B con un comunicato ufficiale: COMUNICATO – «U.S. Cremonese comunica di aver […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Tsadjout rinnova con la Cremonese: il comunicato UFFICIALE sul prossimo #futuro dell’ex Diavolo Rossonero appeared first on Diavolo Rossonero News 24.