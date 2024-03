“Trovato #intesa economico”, ecco l’approfondimento: cessione Internazionale F.C. in Arabia, la ricostruzione

19 Mar 2024, 20:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Era tutto predisponeto per la cessione di Radu all’Al-Shabab lo scorso gennaio ma un intoppo regolamentare ha spezzato gli accordi, ora l’Internazionale è costretta a sbarazzarsene a fine stagione L’impegno sul mercato dell’Internazionale nel corso della passata sessione invernale non è stato estremamente elevato, perché non ritenuto effettivamente necessario ai fini di un miglioramento … Leggi tutto

Il post “Trovato intesa economico”: cessione Internazionale in Arabia, la ricostruzione è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.