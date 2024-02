Trofeo Italo Galbiati: tra ospiti della serata c’è anche Francesco Camarda

In questi istanti è in corso ‘Auditorium Allianz di Milano la presentazione del Trofeo Italo Galbiati. Presente Camarda del Milan

Serata speciale all’ ‘Auditorium Allianz di Milano dove è in corso la presentazione della prima edizione del Trofeo Italo Galbiati, storico ex collaboratore tecnico di Fabio Capello.

Tra gli ospiti della serata c’è anche Camarda giovane attaccante della Milan Primavera che ha già esordito anche in prima squadra, reduce da un super gol contro il Cagliari.

