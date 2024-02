Tripletta Dybala: show dell’ex obiettivo #Milan AC in Roma Torino, il secondo gol è uno spettacolo! – NEWS

21:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Sono in campo Roma e Torino nel posticipo della giornata 26 di Serie A 2023-24. Ancora in gol Dybala, tripletta per l’ex obiettivo del Diavolo Rossonero

Nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2023-24 tra Roma e Torino show dell’ex obiettivo del calciomercato Diavolo Rossonero Paulo Dybala:

CHE BEL GOL DI PAULO DYBALA!!!!!!!pic.twitter.com/0PfB0xQniX — Football Report (@FootballReprt) February 26, 2024

il giallorosso ha prima trasformato il rigore del momentaneo 1-0, poi realizzato uno stupendo gol del 2-1 e infine dopo nemmeno 10′ firmato la sua tripletta personale che sta trascinando la sua squadra alla vittoria.

