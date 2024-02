Tripletta Dybala: show dell’ex #Juve “VS” il Torino. Il secondo gol è un capolavoro – NEWS

23:02, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Tripletta Dybala: show dell’ex Juve contro il Torino. Il secondo gol è un capolavoro, la rete dell’argentino – VIDEO

Tripletta di Paulo Dybala nel “derby” personale dell’ex Juve contro il Torino. La seconda rete, in particolare, è un vero e proprio capolavoro.

CHE BEL GOL DI PAULO DYBALA!!!!!!!pic.twitter.com/0PfB0xQniX — Football Report (@FootballReprt) February 26, 2024

