Trevisani pazzo per “CheFort” Okafor, la dichiarazione ufficiale: «È lui il giocatore da 30 milioni comprato dal #Milan AC, non “El Chuku” Chukwueze…» #Intervista #News #Ultimora

Trevisani pazzo per “CheFort” Okafor: «È lui il giocatore da 30 milioni comprato dal Diavolo Rossonero, non Chukwueze…». Le dichiarazioni del telecronista

Il telecronista Trevisani ha analizzato a Cronache di Spogliatoio le ultime prestazioni di “CheFort” Okafor con il Diavolo Rossonero.

PAROLE – «Quando è arrivato io non pensavo fosse il vice di Leao, ma il vice Giroud con “JoJo” Jovic una ruota di scorta-scorta. Per me “CheFort” Okafor è un attaccante, un attaccante che giocherebbe meglio in una squadra che gioca a due punte, con un attaccante vicino per me è fortissimo. E continuo a pensare che il giocatore da 30 milioni di euro che ha comprato il Diavolo Rossonero quest’estate sia lui e non Chukwueze, al netto del gol carino che ha fatto contro l’Hellas Verona. Mi hanno scritto in circa 200 persone, ma riuscire a scrivere a uno che ti ha detto che avrebbe fatto 5 gol e 5 assist e che non vale 30 milioni quando ha fatto il primo gol il 15 di marzo… secondo me hai la faccia con la riga in mezzo… e abbastanza morbidosa».

