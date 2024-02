Trevisani-Mr Max Allegri, il quotidianista punge: così senza veli dopo Juve Udinese

Pubblicità

Riccardo Trevisani contro Massimiliano Allegri, commento durissimo dopo Juventus-Udinese e la sconfitta che allontana il tecnico dell’Inter

Il noto giornalista e commentatore Riccardo Trevisani si è così espresso su X circa il ko della Juventus contro l’Udinese. Una debacle che rischia di vedere la squadra di Allegri definitivamente fuori dalla lotta scudetto contro l’Inter.

PAROLE – «Meglio Okoye, Ezibhue e Zemura dai. Ah comunque Nonge ha giocato 9 minuti in 24 partite metterlo in elenco e’ un capolavoro. Ma invece Bremer, Szczesny, Rabiot, Kostic, Gatti, Vlahovic, Chiesa, Danilo, Cambiaso sono stati ceduti? Perché questi non hanno giocato 9 minuti».

L’articolo Trevisani-Allegri, il giornalista punge: così senza veli dopo Juve Udinese proviene da Inter News 24.