Trevisani elogia Rafa Leao, la dichiarazione ufficiale: «E’ il cuore del #Milan AC, ma sul gol VS la Fiorentina…» #Intervista #News #Ultimora

14:45,3 Apr 2024, MILANELLO.

Trevisani elogia Leao: «E’ il cuore del Diavolo Rossonero, ma sul gol contro la Fiorentina…». Le parole del giornalista sull’esterno rossonero Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio dell’ultima giornata di campionato e in particolare della prestazione di Rafael Leao in Fiorentina Diavolo Rossonero. Ecco le sue parole: PAROLE – «Leao è il cuore […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Trevisani elogia Leao: «E’ il cuore del Diavolo Rossonero, ma sul gol contro la Fiorentina…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.