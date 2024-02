Trevisani distrugge Mr Max Allegri: «La Juve sembra il Costa Rica, l’Fc Internazionale il Brasile. Quando arrivarono Dimarco e Mr Ace…» #Intervista

Pubblicità

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani si è soffermato sull’impatto di Inzaghi sull’Inter, in confronto ad Allegri alla Juve

Intervenuto dagli studi Mediaset nel corso di Pressing, Riccardo Trevisani si scaglia ancora una volta contro Massimiliano Allegri e sulla sua influenza sulla Juve, confrontando il lavoro del tecnico bianconero a quanto fatto da Simone Inzaghi all’Inter.

ROSE INTER E JUVE – «Quando Dimarco ha iniziato a fare il titolare dell’Inter, veniva dal Verona e non lo voleva nessuno. Acerbi non lo voleva nessuno, Calhanoglu l’ha preso dal Milan a parametro zero. Oggi vediamo l’Inter come un colosso, ma è un colosso costruito dal lavoro della società e dell’allenatore. L’allenatore della Juventus al momento ha costruito pochissimo, è una squadra che gioca male. Inzaghi e Allegri sono arrivati tre anni fa all’Inter e alla Juve: una sembra il Brasile per come gioca, l’altra la Costa Rica».

