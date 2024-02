Trevisani convinto sull’Fc Internazionale: «Vuole solo una cosa, del resto non gliene frega niente» #Intervista Poi la previsione!

Pubblicità

Riccardo Trevisani ha espresso il suo pensiero sugli obiettivi stagionali dell’Inter tra campionato e Champions: le parole

Nel podcast di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani parla così dell’Inter.

INTER – «L’Inter vuole vincere il campionato, vuole vincere la seconda stella e di tutto il resto non gliene può fregare di meno. Sa quanto è difficile andare avanti in Champions, arrivare in finale. Il focus è sul campionato. Se in campionato sta con 10-12 punti di vantaggio va a Madrid in serenità facendo il turnover in campionato e non in Champions.

In coppa l’Inter finora ha fatto il turnover. Se in campionato è a +10 mi aspetto che faccia la Champions con una cazzimma simile allo scorso anno o simile a quella di questo campionato. 19 vittorie su 23 partite, stanno facendo il Napoli dello scorso anno, va sui 100 punti»

