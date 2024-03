Trevisani analizza il #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Non è una #TopClub superficiale, deve lavorare su questa cosa» #Intervista #News #Ultimora

23:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Trevisani analizza il Diavolo Rossonero: «Non è una squadra superficiale, deve lavorare su questa cosa». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Trevisani ha analizzato il momento del Diavolo Rossonero a Fontana di Trevi.

PAROLE – «Diavolo Rossonero sconnesso? E’ una sensazione che posso aver avuto contro lo Slavia, dove in 10 vs 11 prendi due gol, uno su palla inattiva ed uno per il gol della domenica, ma comunque li prendi. Nel complesso non vedo una squadra che va a A.S. Roma con la S.S. Lazio ed è superficiale, non vedo una squadra che con l’Empoli è stata superficiale, fra l’altro con tante rotazioni. Non mi sembra una squadra superficiale, e non mi sembra una squadra disconnessa. Mi sembra una squadra con delle lacune. Mi sembra una squadra con un Mister che ha fatto sicuramente degli errori, mi sembra una squadra che ha subito notoriamente infortuni a raffica, e su questa cosa bisogna lavorare».

