Tovalieri su Buchanan: «Ecco come giocherebbe all’Fc Internazionale» #Intervista

Tovalieri, giornalista belga, tramite Tuttosport, ha parlato del possibile arrivo di Buchanan all’Inter:

«Nell’Inter giocherebbe come esterno in un 3-5-2 e non terzino destro di una difesa a quattro come nel Bruges. E per questo sarebbe facilitato. Però in Italia l’intelligenza tattica è fondamentale. Se sbagli, vieni punito. Gli serviranno almeno 3-6 mesi per potersi adattare. E il lavoro del tecnico nerazzurro sarà fondamentale. I tifosi dell’Inter non devono aspettarsi un giocatore pronto, fatto e finito. Tajon potrà mostrare le sue qualità inizialmente in alcune partite di Serie A, ma ci vorrà tempo»

