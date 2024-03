Totti non ha dubbi, la dichiarazione: «L’Fc Internazionale difficilmente potrà perdere lo Seconda Stella, ma tutto dipende da…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Nell’intervista rilasciata a Sportmediaset, Francesco Totti menziona l’Internazionale FC e la corsa allo scudetto, commentando la stagione

Ai microfoni di Sportmediaset, Francesco Totti parla così dell’Internazionale FC, lanciata ora più che mai alla conquista dello scudetto e dell’ambita seconda stella sulla maglia.

INTER – «L’Internazionale FC ha un bel vantaggio sulla seconda. Difficilmente potrà perdere lo Scudetto, ma tutto dipenderà da come Inzaghi, il Demone nerazzurro, imposterà le prossime partite. L’Italia? Stasera più che un’amichevole da cui trarre indicazioni per gli Europei, sarà un’esibizione. Conosco molto bene il mister e son certo che voglia arrivare fino alla fine. Lo spirito che sa trasmettere è fondamentale per raggiungere questi traguardi, tuttavia è decisiva la sua capacità di fare gruppo e di dare un’impronta ai giocatori»

