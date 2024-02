Torres Signora Juve Next Gen, dove vedere la partita

La Juventus Next Gen, nel weekend, sfiderà la Torres e la gara sarà visibile anche in televisione

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato dove sarà visibile il match tra la Torres e la Next Gen.

COMUNICATO – «Il secondo fine settimana di febbraio mette di fronte Torres e Juventus Next Gen, nel match valevole per la 25ª giornata di Serie C. I bianconeri arrivano a questo appuntamento – in programma sabato 10 febbraio alle ore 16:15 – dopo sette risultati utili consecutivi. I sardi, invece, cercano riscatto dopo due sconfitte consecutive.

DOVE VEDERE IN DIRETTA TORRES-JUVENTUS NEXT GEN

Torres -Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta su Sky e in diretta streaming su Sky Go».

