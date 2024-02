Torres Signora Juve Next Gen DIRETTA 0-1: INTERVALLO

La Juventus Next Gen è ospite della Torres nella 25esima giornata di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus Next Gen, dopo la vittoria in rimonta contro l’Ancona, è ora ospite della Torres nella giornata numero 25 di Serie C.

Pubblicità

Torres-Juventus Next Gen 0-1: sintesi e moviola

1′ FISCHIO D’INIZIO

Pubblicità

6′ Fase di studio – Nulla da segnalare in questo avvio di partita, le due squadre cercano di capire come colpire

Pubblicità

8′ Brividi per Daffara – Il portiere nel rilancio del pallone trova la gamba di Diakite con la sfera che si dirige verso la porta vuota, ma l’estremo difensore riesce a evitare il peggio

14′ Gioco fermo per qualche secondo – Stramaccioni ha preso una pallonata in faccia. Intanto Hasa approfitta della pausa per cambiare la sua maglia

16′ Scoppia un acquazzone – Pioggia improvvisa al Vanni Sanna

19′ GOL SEKULOV – Errore di Nunziatini che perde palla sul pressing di Damiani e serve l’esterno della Juve che si invola verso la porta, rientra sul destro e la sblocca alla prima vera occasione della partita. Secondo gol per lui in bianconero

23′ Torres ad un passo dal pari – Gran cross di Nunziatini verso il secondo palo, Diakite tutto solo colpisce di testa e manda alto

25′ Ammonito Nunziatini – Il giocatore della Torres è il primo giocatore a prendersi un cartellino giallo

26′ Zaccagno evita il peggio alla Torres – Juve pericolosa da fermo con Poli che di testa rimette la palla in area, il portiere è attento e blocca prima che arrivi Guerra

30′ Ammonito Stramaccioni – Primo giallo anche nelle file della Juve, lo prende il difensore per un fallo su Fischnaller

36′ Ammonito Palombo – Secondo giallo nella Juventus Next Gen, il bianconero viene sanzionato per una evidente trattenuta ai danni di Fischnaller

40′ Fase confusa della partita – Tanta lotta in mezzo al campo, ma le occasioni latitano anche a causa di diversi errori. La Juve, comunque, tiene botta agli avversari

44′ Torres pericolosa – Dametto in terzo tempo svetta su tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma per fortuna di Daffara spedisce alto

45′ Assegnati 2 minuti di recupero – Il primo tempo si concluderà al 47′

INTERVALLO

Migliore in campo Juve: al termine del match

Torres-Juventus Next Gen 0-1: risultato e tabellino

Reti: 19′ Sekulov

TORRES: Zaccagno, Dametto, Antonelli, Idda, Zecca, Zambataro, Nunziatini, Goglino, Diakite, Giorico, Fischnaller. A disp.: Garau, Petriccione, Pinna, Liviero, Masala, Lora, Mastinu, Ruocco, Fabriani, Verduci, Sanat, Scotto, Cester, Siniega All. Greco

JUVENTUS NEXT GEN: Daffara, Stivanello. Poli, Stramaccioni; Savona, Damiani, Palumbo, Hasa, Rouhi; Sekulov, Guerra A disp.: Scaglia, Fuscaldo, Maressa, Ntenda, Iocolano, Palumbo, Anghelè, Stivanello, Turicchia, Bonetti, Muharemovic, Salifou All. Brambilla

Arbitro: Alessandro Silvestri di Roma 1

Ammoniti: 25′ Nunziatini, 30′ Stramaccioni, 36′ Palumbo

The post Torres Juventus Next Gen LIVE 0-1: INTERVALLO appeared first on Juventus News 24.