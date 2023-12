Torna dall’indisponibilità, Mister Inzaghi sorride: “Pronto per l’Udinese”

Buone notizie per Simone Inzaghi dopo la vittoria di Napoli. In attesa di conoscere nella giornata odierna le condizioni di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, usciti per infortuni muscolari in occasione dell’ultima trasferta di campionato, l’allenatore nerazzurro recupera un titolarissimo in difesa. Stiamo parlando di Alessandro Bastoni, fuori da diverse settimane per un problema al polpaccio avvertito durante la sosta delle nazionali.

A margine del Gran Galà del Calcio di ieri sera, è stato lo stesso Bastoni a confermare il suo rientro: “Se ce la faccio per sabato? Sì, sono pronto a rientrare. Mi ha fatto male saltare le ultime gare con Inter e Nazionale. Per fortuna ora sto bene e rientrerò in settimana per la sfida con l’Udinese di sabato. Abbiamo trovato consapevolezza, siamo sette o otto giocatori che giocano insieme da cinque anni e anche questo aiuta”.

L’opinione di Passione Inter

Il rientro di Alessandro Bastoni è un’ottima notizia per Simone Inzaghi, soprattutto dopo aver perso de Vrij a Napoli. L’emergenza in difesa rimane ancora aperta, nonostante la buonissima prestazione di Carlos Augusto che ha dimostrato ampiamente di poter ricoprire il ruolo di centro sinistra. E tra una decina di giorni dovrebbe rivedersi in gruppo anche Benjamin Pavard, fuori da inizio novembre e vicinissimo al recupero.