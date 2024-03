Torna a spaventare gli interisti, ecco l’approfondimento: El Toro di Bahia Blanca Lautaro-Calhas, lo scenario

31 Mar 2024, 07:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

I 2 principali punti di forza dell’Internazionale di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, potrebbero finire per rientrare in qualche trattativa in estate. Svelati i possibili scenari Eccezion fatta per l’uscita anticipata dalla #Champions #League, procede a gonfie vele la stagione dell’Internazionale, ora prima in #classifica a quota 76 punti. 71 gol fatti e appena 14 reti subite. Questi i … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Torna a spaventare gli interisti: Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, -Charas, il regista turco, , lo scenario è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.