Torino Vecchia Signora Juventina Primavera DIRETTA 0-0: Njie di testa, palla alta sulla traversa

La Juve Primavera è ospite del Torino nella 16esima giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juve Primavera, dopo il pari in rimonta contro il Monza, è ospite del Torino nel derby della 16esima giornata di campionato.

Torino-Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola

1′ – Iniziato il match

3′ – Prime sortite offensive dei granata, che hanno iniziato subito in maniera offensiva

7′ – Lancio di Dellavalle per Savva, Fuscaldo interviene appena in tempo per evitare il peggio

10′ – Scambio veloce in avanti che porta al tiro Florea, Abati respinge come può

15′ – Traversa di Pugno! Il tiro di controbalzo su sviluppi di angolo colpisce il montante

18′ – Chance clamorosa per il Toro: prima Fuscaldo miracoloso, poi Savva clamorosamente mette sopra la traversa

25′ – Ammonito Ngana per un fallo su Ciammaglichella

28′ – Punizione di Ruszel, colpo di testa di Njie che va alto

Migliore in campo Juve: a fine partita

Torino-Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino

Torino Under 19: Abati, Bianay Balcot, Ruszel, Savva, Ciammaglichella, Silva, Azevedo, Dellavalle (C), Gabellini, Njie, Muntu. A disposizione: Bellocci, Rettore, Acar, Dell’Aquila, Perciun, Longoni, Bonadiman, Dalla Vecchia, Keita, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Juventus Under 19 (3-4-3): Fuscaldo; Savio, Bassino, Gil Puche; Turco, Ngana, Ripani, Pagnucco (C); Florea, Pugno, Crapisto. A disposizione: Zelezny, Martinez Crous, Firman, Boufandar, Nobile, Domanico, Biggi, Grosso, Scienza, Finocchiaro, Owusu. Allenatore: Montero.

Ammoniti: Ngana

