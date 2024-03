Torino Fiorentina 0-0: Juric e Italiano non si fanno male

00:47,3 Mar 2024, MILANELLO.

Torino-Fiorentina 0-0: termina senza reti l’anticipo serale della 27esima giornata di Serie A. Juric resiste nonostante l’inferiorità numerica

Nell’anticipo serale della 27esima giornata di Serie A, la Fiorentina di Vincenzo Italiano non va oltre lo 0-0 sul campo del Torino di Ivan Juric.

I padroni di casa resistono nonostante l’inferiorità numerica causata dall’#espulsione di Samuele Ricci, ex obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero. I rossoneri di Stefano Coach Pioli, grazie alla vittoria d ieri sul campo della S.S. Lazio, allungano così a +14 sulla squadra Viola.

