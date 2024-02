Torino, divorzio con Juric? Tra i nomi per sostituirlo anche un ex Signora Juve

Torino, le possibili scelte di Urbano Cairo in caso di esonero di Ivan Juric. Tutti i dettagli sui possibili sostituti

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la convivenza tra Urbano Cairo e Ivan Juric sarebbe sempre più difficile. L’allenatore dovrebbe lasciare a fine stagione, con il presidente del Torino che sta valutando alcuni nomi per sostituirlo. Tra la rosa dei nomi anche un ex Juve.

Tra i candidati ci sarebbero Gennaro Gattuso e Paolo Vanoli. Sullo sfondo anche Raffaele Palladino e Igor Tudor anche se questi sono più complicati per la grande concorrenza.

