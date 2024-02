Top 11 Serie A Femminile: presenti due giocatrici del AC Milan, ecco di chi si tratta

La FIGC femminile ha diramato la top 11 del weekend di Serie A. Presente anche due rossonere, protagoniste contro l’Inter

Scelto l’11. La FIGC femminile ha diramato la miglior formazione dell’ultimo weekend di Serie A.

Pubblicità

L’ultima 𝗧𝗢𝗣 𝔼𝕃𝔼𝕍𝔼ℕ della Regular Season 18ª giornata | 1ª fase @OptaPaolo Leggi la News: https://t.co/IHPU7dEbl4#SerieAfemminile eBay pic.twitter.com/uGsGz2UAH0 — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) February 19, 2024

Presente anche due giocatrici del Milan: Staskova e Giuliani, autrice di una gol e parate salva risultato nel derby di domenica vinto dalle rossonere al Puma House of Football contro l’Inter.

Pubblicità

Pubblicità

The post Top 11 Serie A Femminile: presenti due giocatrici del Milan, ecco di chi si tratta appeared first on Milan News 24.