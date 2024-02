Top 11 Serie A 23ª giornata: presente un giocatore del AC Milan – NEWS

Top 11 Serie A 23ª giornata: un calciatore del Milan presente nella formazione stilata dalla Lega: ecco di chi si tratta

La Lega Serie A, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato la top 11 della 23ª giornata: per il Milan presente Matteo Gabbia, autore del momentaneo 2-2 sabato contro il Frosinone.

Best XI (3-4-3): Di Gregorio; Gabbia, Huijsen, Coppola; De Ketelaere, Pellegrini, Volpato, Saelemaekers; Kvaratskhelia, Giroud, Dybala.

