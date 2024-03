TOP 10 mister maggiormente esonerati, D’Aversa entra nella ##Classifica e insidia… Mister Stefano Pioli!

00:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

TOP 10 allenatori maggiormente esonerati, D’Aversa entra nella classifica: la posizione di Coach Pioli e di un ex rossonero. Tutta la classifica

L’esonero di D’Aversa sta facendo molto parlare di sé, e l’ex tecnico del Lecce ha scritto un record negativo in Serie A: compromettendo di fatto una situazione già delicata di suo vista la testata data.

Come riportato da Trasfermarkt, D’Aversa è nella TOP 10 degli allenatori più volte cacciati nel XXI secolo in Serie. Ultimo esonero a Parma nel 2020, ad un solo sollevamento dall’incarico dall’attuale Mister del Diavolo Rossonero Stefano Coach Pioli, al primo posto rimane invece Marco Giampaolo, a quota 8 esoneri.

