Toni non ha dubbi: «L’Fc Internazionale può arrivare in fondo in Champions, molto dipenderà dall’Atletico Madrid» #Intervista

L’ex attaccante Luca Toni ha voluto dire la sua in vista della gara d’andata degli ottavi di Champions League tra Inter e Atletico Madrid

Intervenuto dagli studi di Dazn, Luca Toni ha parlato di quello che potrà essere il cammino in Champions League dell’Inter, che settimana prossima sfiderà l’Atletico Madrid all’andata degli ottavi di finale.

INTER ATLETICO MADRID – «Dipende molto dalla prima partita con l’Atletico. In campionato mancano tante partite ma il vantaggio è consistente, bisogna vedere come approcci la Champions. Se passi con facilità contro un Atletico che è comunque tosto, allora puoi arrivare di nuovo in fondo».

L’articolo Toni non ha dubbi: «L’Inter può arrivare in fondo in Champions, molto dipenderà dall’Atletico Madrid» proviene da Inter News 24.