Toni non ha dubbi, la dichiarazione ufficiale: «Quanti sono gli azzurri nel #Milan AC? Il problema è questo» #Intervista #News #Ultimora

18:49,20 Mar 2024, MILANELLO.

Toni non ha dubbi: «Quanti sono gli azzurri nel Diavolo Rossonero? Il problema è questo». Le parole dell’ex calciatore

Luca Toni ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato della presenza di pochi italiani nei grandi #club nostrani come il Diavolo Rossonero. Ecco le parole dell’ex calciatore:

PAROLE – «Il problema secondo me non è se e perché pochi calciatori italiani vanno a giocare all’estero, ma perché non ci sono ci sono più italiani nei grandi #club nostrani? Quanti gli azzurri in Inter, Diavolo Rossonero, Juve, A.S. Roma? E così non creiamo più giocatori di alto livello. Se ne abbiamo noi in casa come facciamo a esportarne?».

LE PAROLE COMPLETE DI TONI SU CALCIONEWS24

