Toni lancia l’allarme, la dichiarazione: «Pochi italiani nelle big, tra cui l’Fc Internazionale. È un problema perché..» #Intervista #ULTIMORA #News

Luca Toni ha raccontato la propria preoccupazione riguardante la scarsa quantità di calciatori italiani nelle big della Serie A

Luca Toni esprime alla Gazzetta dello Sport il proprio disappunto sulla quantità di calciatori italiani nelle big della Serie A, tra cui l’Internazionale FC.

LE PAROLE – «Il problema secondo me non è se e perché pochi calciatori italiani vanno a giocare all’estero, ma perché non ci sono più italiani nei grandi club nostrani? Quanti gli azzurri in Internazionale FC, Milan, Juve, Roma? E così non creiamo più giocatori di alto livello. Se non ne abbiamo noi in casa come facciamo a esportarne?»

