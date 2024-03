Tomori #Milan AC, i diavoli rossoneri fissano il prezzo: via solo per quella cifra! #tutti i #particolari

11:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Tomori-Diavolo Rossonero, i rossoneri fissano il prezzo del difensore inglese: il centrale via solo per 50 milioni di euro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori potrebbe diventare un nome caldo in uscita nel prossimo calcio#mercato Diavolo Rossonero, quello estivo.

Al momento i rossoneri e l’ex Chelsea, legati da un contratto fino al 30 giugno del 2027 da 3.5 milioni di euro a #campionato, bonus inclusi, vogliono proseguire insieme anche nella prossima annata ma Furlani e Ibrahimovic hanno nel frattempo fissato il prezzo: chi vorrà il difensore non dovrà presentarsi a Casa Diavolo Rossonero con un’offerta inferiore ai 50 milioni di euro.

