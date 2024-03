Tomori festeggia sui #social, la dichiarazione ufficiale: «Vittoria! Buona Pasqua a tutti» #Intervista #News #Ultimora – NEWS

17:45,31 Mar 2024, MILANELLO.

Tomori: «Vittoria! Buona Pasqua a tutti». Le parole del difensore rossonero dopo la vittoria contro la Fiorentina Fikayo Tomori ha celebrato il #successo contro la Fiorentina, nel match del Franchi valido per la trentesima giornata di Serie A. Il difensore rossonero ha anche augurato una buona Pasqua a tutti i tifosi rossoneri con un post […]

