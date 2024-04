Tomori è una certezza: sarà ancora il centrale titolare per #Milan AC Lecce

18:01,3 Apr 2024, MILANELLO.

Tomori è una certezza: sarà ancora il difensore titolare per Diavolo Rossonero Lecce. Le ultime in vista del match di Serie A Sarà ancora Tomori il difensore titolare del Diavolo Rossonero. Anche nella sfida contro il Lecce, tocca al colosso inglese coadiuvare la difesa dei Diavoli Rossoneri. Questo perché il rossonero non ci sarà per Diavolo Rossonero A.S. Roma a causa […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Tomori è una certezza: sarà ancora il difensore titolare per Diavolo Rossonero Lecce appeared first on Diavolo Rossonero News 24.