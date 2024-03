Tomori chiaro, la dichiarazione ufficiale: «Il razzismo è un problema di educazione, nello spogliatoio si respira la multiculturalità» #Intervista #News #Ultimora

16:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Il difensore del Diavolo Rossonero, Fikayo Tomori, si è espresso così in merito all’evento di oggi: “Tutti i colori dello Sport”. Le sue parole

Intervenuto ai canali ufficiali del Diavolo Rossonero, il difensore dei rossoneri Fikayo Tomori ha detto la sua sull’evento che ha avuto luogo oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, dal titolo “Tutti i colori dello Sport“.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «All’interno di uno spogliatoio di calcio, la multiculturalità si respira ogni giorno. È un luogo di condivisione e di rispetto, dove le differenze tra i singoli diventano caratteristiche uniche da mettere al servizio del gruppo, una ricchezza e un valore aggiunto. Parlare di queste tematiche con studenti e studentesse è molto importante per contribuire a un cambiamento: il razzismo è un problema di educazione».

Pubblicità

The post Tomori chiaro: «Il razzismo è un problema di educazione, nello spogliatoio si respira la multiculturalità» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.