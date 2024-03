Tomori a #Milan AC TV, la dichiarazione ufficiale: «Può essere una bella sera, ecco che cosa ci aspettiamo» #Intervista #News #Ultimora

18:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Le parole di Tomori ai canali ufficiali del #club rossonero alla vigilia di Slavia Praga Diavolo Rossonero. Cosa ha detto:

OBIETTIVO – «Abbiamo visto dove possiamo fare meglio, sappiamo che sarà difficile, siamo pronti e cercheremo di vincerla»

PARTITA ANDATA – «Ci apsettiamo un avversario che corre molto, con tante energie, ci aspettiamo un ambiente caldo, dobbiamo essere pronti. Loro fanno bene in casa, dobbiamo fare meglio della gara d’andata, se facciamo così sarà una bella sera»

RITORNO IN CAMPO – «Mi sento bene, i minuti a A.S. Roma sono stati belli, sono contento di esser tornato a giocare con la squadra»

