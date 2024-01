Tomiyasu AC Milan, primi contatti: chiara la risposta da Londra. ULTIME

Tomiyasu Milan, primi contatti: chiara la risposta da Londra. Le ULTIME sulle possibili mosse dei rossoneri

Tra i difensori accostati negli ultimi giorni al calciomercato Milan c’è anche il nome di Tomiyasu, centrale di proprietà dell’Arsenal con un passato in Serie A tra le fila del Bologna.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega che al momento non c’è ancora una trattativa tra le parti ma una semplice richiesta di informazioni da parte dei rossoneri. L’Arsenal, comunque, ha già fatto sapere di non essere disposto a cederlo in prestito.

The post Tomiyasu Milan, primi contatti: chiara la risposta da Londra. ULTIME appeared first on Milan News 24.