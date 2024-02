Tomasson nuovo ct della Svezia, è UFFICIALE: l’ex #Milan AC è il primo straniero della storia

21:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Tomasson nuovo ct della Svezia, è UFFICIALE: l’ex Diavolo Rossonero è il primo selezionatore straniero della storia della Nazionale

Attraverso un comunicato ufficiale, la Svezia ha annunciato il suo nuovo commissario tecnico: è Jon Dahl Tomasson, già entrato nella storia perché è il primo selezionatore straniero della Nazionale maschile svedese. «Non vedo l’ora di iniziare questo grande incarico e di incontrare tifosi, giocatori e ovviamente i media in Svezia. E pensare, parlare e sognare in blu e giallo» ha dichiarato il nuovo ct.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sweden Men’s National Team. (@swemnt) Pubblicità

I tifosi del Diavolo Rossonero ricorderanno Tomasson per aver indossato la casacca rossonera dal 2002 al 2005, con un campionato, una Champions League, una Coppa Italia, una Supercoppa europea e una Supercoppa italiana in bacheca.

The post Tomasson nuovo ct della Svezia, è UFFICIALE: l’ex Diavolo Rossonero è il primo straniero della storia appeared first on Diavolo Rossonero News 24.