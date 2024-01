Toldo elogia l’Fc Internazionale: «Una macchina da guerra, ma ieri Sommer’s Magic non è stato tranquillo» #Intervista

L’ex portiere nerazzurro, Francesco Toldo, ha commentato la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina ed i tanti rigori sbagliati in Serie A

Intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Lo Sport, Francesco Toldo ha commentato così il successo ottenuto dall’Inter contro la Fiorentina.

SULL’INTER – «L’Inter è una macchina da guerra, Lautaro e Thuram trascinano la squadra e c’è il resto del gruppo che recupera palla e corre. In più in difesa subiscono pochi gol, tutti gli ingredienti giusti per far stare tranquillo un portiere. Eppure ieri Sommer non è stato tranquillo».

SULLA FIORENTINA – «La Fiorentina mi piace, fa gioco, l’allenatore insegna a giocare a calcio, chiaramente gli investimenti sono diversi però credo che la squadra viola meriti quella posizione in classifica. Esiste una speranza di qualificarsi in Champions c’è».

PARTITA DELLA SVOLTA PER L’INTER? – «Per l’Inter quella di ieri non va considerata la partita della svolta, ce ne sono ancora tante. Poi ci sono ancora molte variabili, innanzitutto gli infortuni e la Champions».

SUI RIGORI – «E’ un po’ il gioco del gatto col topo. Nella mente del portiere e dell’attaccante passano tanti flash. A me piace pensare che l’attaccante sia teso, insicuro, un po’ in confusione. E in questa situazione il portiere gioca un po’. Mi sono sempre divertito con i rigori, lo stesso valeva per Handanovic. La tensione ti frega, ci si deve allenare sulla pressione. Gli allenatori devono far capire a chi sbaglia che così si cresce e si va avanti».

SULL’IPOTESI GIORNATA DI CAMPIONATO GIOCATA ALL’ESTERO – «A me è dispiaciuto non vedere i tifosi dell’Inter a San Siro a festeggiare la Supercoppa, doveva restare in Italia. Spero che il nostro paese torni al centro del percorso calcistico mondiale, il problema è che siamo sempre alla ricerca di soldi. Forse va fatta una riflessione al ribasso sulle richieste economiche».

L’articolo Toldo elogia l’Inter: «Una macchina da guerra, ma ieri Sommer non è stato tranquillo» proviene da Inter News 24.