Toldo è sicuro: «Fc Internazionale? Raggiunto il livello degli anni del Triplete» #Intervista

Francesco Toldo, storico portiere dell’Inter, ha commentato il momento dei nerazzurra in vista della sfida di Champions League

Francesco Toldo, bandiera dell’Inter, ha parlato dei nerazzurri alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid.

LIVELLO INTER – «Gli ingredienti per essere grandi protagonisti anche in Europa ci sono tutti. Il livello dei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi in questa stagione ha raggiunto quello degli anni pre Triplete. Inzaghi sta completando il processo di maturazione e anche prima si era dimostrato un grande stratega soprattutto nelle sfide ad eliminazione diretta».

DIFFERENZE CAMPIONATO E CHAMPIONS – «Detto tutto questo, mentre in un campionato che dura una stagione intera i reali valori emergono sempre, la Champions è tutta un’altra storia. Ti giochi tutto in 90′ o 180′ e la componente fortuna può essere determinante. Spesso certe sfide si decidono sugli episodi e bisogna essere bravi a portarli dalla propria parte».

FINALE CONTRO MANCHESTER CITY – «In tanti si aspettavano che l’Inter prendesse una bella ripassata e invece anche dopo il gol di Rodri ci sono state diverse occasioni per pareggiare. Malgrado la sconfitta, i giocatore dell’Inter hanno capito di essere al livello dei migliori. Se saranno così bravi da eliminare un osso duro come Simeone e il suo Atletico, i nerazzurri potrebbero poi sfruttare il buon vantaggio accumulato in campionato per gestire le forze in entrambe le competizioni».

L’articolo Toldo è sicuro: «Inter? Raggiunto il livello degli anni del Triplete» proviene da Inter News 24.