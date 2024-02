Titolo Signora Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve

Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa.

2,40 (-2,00%)

Ore 17.35 del 7 febbraio 2024

Apertura 2,45

Massimo 2,50

Minimo 2,40

Capitalizz. 621,37 Mln

Chiusura prec. 2,45

Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve

(Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità)

FAQ INVESTITORI E AZIONISTI

COME È POSSIBILE DIVENTARE AZIONISTI DI JUVENTUS?

Le azioni ordinarie di Juventus (le “Azioni Juventus”) sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario (“MTA”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per acquistare le Azioni Juventus è necessario essere titolari di un rapporto di deposito e conto presso un intermediario autorizzato (una banca o una SIM – Società di Intermediazione Mobiliare), o anche tramite i siti di trading online, e passare all’intermediario l’ordine di acquisto per la quantità di azioni che interessa. Le Azioni Juventus (così come tutte le azioni quotate in Borsa) sono titoli “dematerializzati”, vale a dire che quando si compra un’azione non si riceve alcun certificato azionario cartolare, ma solamente la conferma da parte dell’intermediario dell’avvenuta operazione di acquisto tramite apposita scrittura per il “carico” delle azioni sul conto deposito. A vostro beneficio, ricordiamo inoltre che è opportuno chiedere, preventivamente, agli intermediari autorizzati quali siano le commissioni e le spese applicate per l’acquisto, la gestione e la successiva eventuale vendita dei titoli azionari. Si ricorda inoltre che, ad oggi, non sono previsti lotti minimi di acquisto per le Azioni Juventus. Per rivendere le Azioni Juventus è necessario dare ordine al proprio intermediario di vendere sul mercato telematico tutte o parte delle azioni detenute, specificando, se si vuole, anche il prezzo di vendita.

QUANDO SI SVOLGE L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI JUVENTUS E COME POSSO PARTECIPARVI?

L’esercizio sociale di Juventus si chiude il 30 giugno di ciascun anno e l’assemblea annuale degli azionisti di Juventus si svolge, solitamente, nel mese di ottobre (tendenzialmente nella terza decade del mese). L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della Società mediante un avviso pubblicato sul sito internet di Juventus (juventus.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it), nonché, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. L’avviso viene pubblicato, generalmente, entro il trentesimo giorno precedente la data dell’assemblea; qualora l’assemblea sia convocata per deliberare su argomenti particolari, specificamente individuati dalla legge, tale termine può variare. Sono legittimati a intervenire all’assemblea coloro che risultano titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea. La legittimazione all’intervento in assemblea è attestata da una comunicazione da richiedere al proprio intermediario e da trasmettere a Juventus, entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (o, comunque, entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione).

LE AZIONI JUVENTUS HANNO UN RENDIMENTO FISSO E PREVEDIBILE IN ANTICIPO?

No, per loro natura i titoli azionari (comprese le Azioni Juventus) non hanno un rendimento fisso. L’investimento in titoli azionari rappresenta un’operazione finanziaria rischiosa; l’andamento storico della Società non è in alcun modo rappresentativo del suo andamento futuro e, pertanto, non deve essere preso come riferimento nell’assunzione di una decisione di investimento. Si segnala che l’acquisto di Azioni Juventus, come tutti gli investimenti in capitale di rischio, espone gli investitori al rischio che il valore delle Azioni possa ridursi anche significativamente e sino al suo completo azzeramento, con la conseguenza che gli investitori subirebbero, a seconda dei casi, una perdita parziale o anche totale del capitale investito nella Società.

DOVE SONO QUOTATE LE AZIONI JUVENTUS?

Le Azioni Juventus sono ammesse a quotazione e alle negoziazioni sul MTA, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Le azioni Juventus vengono negoziate con il ticker “JUVE” e hanno codice ISIN: IT0000336518

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

