Titolo: Milano e Venezia sotto Assedio: Maltempo Provoca Esondazioni e Allagamenti nel Nord Italia

Una tempesta violenta ha colpito il Nord Italia nella notte, causando caos e disastri in diverse città. Milano e la Brianza sono state particolarmente colpite dall’esondazione del fiume Seveso intorno alle 6 del mattino. Le acque hanno invaso numerose zone, inclusa viale Fulvio Testi, una delle principali strade di accesso a Milano. L’esondazione ha interessato soprattutto l’area nord della città, a Niguarda, con evacuazioni precauzionali nelle comunità del parco Lambro a causa dell’innalzamento del livello del fiume. Sottopassi come Negrotto e Rubicone sono stati allagati, causando ulteriori problemi di circolazione.

Le intense piogge, accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, hanno creato problemi in diverse parti della città. Alberi abbattuti e ombrelli distrutti sono stati comuni, ma fortunatamente non sono stati segnalati feriti gravi. Il fiume Seveso ha superato gli argini in varie zone, inclusa via Valfurva a Ca’ Granda. I vigili del fuoco sono stati chiamati per numerosi problemi, tra cui tetti danneggiati, rami caduti e cantine allagate. Al momento, non si segnalano feriti. L’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, ha annunciato che l’esondazione dovrebbe diminuire nelle prossime ore, ma ha esortato alla cautela, soprattutto nelle zone ancora allagate.

Anche Venezia è stata colpita dall’eccezionale maltempo. L’acqua alta ha raggiunto i 154 centimetri nella notte, creando preoccupazioni nella città lagunare. Fortunatamente, grazie al sistema di dighe mobili Mose, Venezia è stata risparmiata da danni significativi. Le dighe hanno impedito che l’acqua alta causasse danni gravi, proteggendo così la città da una situazione che altrimenti sarebbe stata catastrofica.

Nel frattempo, sull’autostrada del Brennero, è stata chiusa la direzione nord al confine di Stato a causa di una frana che si è verificata durante la notte in Austria. Ciò ha causato lunghe code di traffico e disagi particolari tra Bressanone e Vipiteno.

La Protezione Civile sta monitorando attentamente la situazione nelle regioni colpite e gli interventi dei soccorritori sono stati rapidi ed efficienti. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato che l’ondata di maltempo si sta attenuando, ma le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini. Si raccomanda alla popolazione di seguire attentamente le direttive delle autorità e di evitare zone potenzialmente pericolose.

Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi della situazione e forniremo ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione del maltempo nelle regioni colpite.