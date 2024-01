Tiago Pinto lascia la Roma! CLAMOROSO ribaltone nel club, per sostituirlo si pensa ad un ex AC Milan

Tiago Pinto lascia la Roma! CLAMOROSO ribaltone nel club, per sostituirlo si pensa ad un ex Milan. Ecco tutti i dettagli

Tiago Pinto, general manager della Roma, dirà addio al club giallorosso al termine del mercato di gennaio. Il dirigente capitolino avrà il compito di regalare un altro centrale di difesa alla squadra di José Mourinho e poi farà le valigie (probabile un ritorno al Benfica).

Il dirigente portoghese paga i troppi acquisti sbagliati negli ultimi anni, ma soprattutto il prestito fallimentare di Renato Sanches prelevato dal Psg la scorsa estate. Attualmente la Roma è già al lavoro per trovare il suo sostituto: in pole ci sono Modesto del Monza e l’ex rossonero Massara (per quest’ultimo si tratterebbe di un ritorno).

