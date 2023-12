Tiago Djaló vicinissimo all’Fc Internazionale: arriva la conferma

Quello di Tiago Djaló è senza dubbio, in questo momento, il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio per rinforzare l’Inter della prossima stagione. Il difensore portoghese classe 2000 è in scadenza di contratto con il Lille e in estate sarà libero a parametro zero, a meno che qualche club non si muova per lui a gennaio pagando il cartellino.

Il club nerazzurro è attualmente in pole position per ingaggiarlo e una conferma, in tal senso, è arrivata oggi da Giovanni Branchini, noto e influente procuratore da sempre vicino al mondo Inter, che ha parlato a margine dell’assemblea Assoagenti: “Tiago Djaló è un giocatore sicuramente in uscita ed è molto probabile che arrivi“.

Diverso il discorso per un altro parametro zero che tanto piace all’Inter, ovvero l’attaccante del Porto, Mehdi Taremi. Secondo Branchini, “si tratta di una situazione diversa. Ci sono anche, secondo me, dei dubbi sul fatto che vi sia una reale necessità di prenderlo“.