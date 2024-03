“Ti aspettiamo a Lo Stadio San Siro”, ecco l’approfondimento: 15 #milioni di euro, nuovo #colpo a sopresa Internazionale F.C.

26 Mar 2024, 01:05, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Sorriso enorme per “Paratutto” Bento nell’intervista post amichevole col Brasile, in molti pregustano già il suo approdo all’Internazionale in estate dall’Athletico Paranaense Nella passata sessione estiva di mercato la caccia al nuovo #estremo #difensore dell’Internazionale non è durata poi così a lungo, per un motivo abbastanza semplice. L’impegno della dirigenza nerazzurra si è limitato allo scovare un profilo … Leggi tutto

Pubblicità

Il post “Ti aspettiamo a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, ”: 15 milioni, nuovo #colpo a sorpresa Internazionale è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.