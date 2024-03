Threno Hernandez via dal #Milan AC, Paganini fa tremare i tifosi, la dichiarazione ufficiale: «Se dovesse arrivare un’proposta importante…»

20:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Theo Hernandez via dal Diavolo Rossonero, Paganini fa tremare i tifosi: «Se dovesse arrivare un’offerta importante…». Il punto del giornalista

Intervistato in esclusiva da Diavolo Rossoneronews24.com, il giornalista Paolo Paganini ha parlato del possibile prossimo #futuro di Theo Hernandez, il quale potrebbe salutare il #club rossonero in estate qualora arrivasse un certo tipo di offerta.

PAROLE – «Se dovesse arrivare un’offerta molto importante per Theo Hernandez, che è uno dei migliori nel suo ruolo, sarebbe comunque difficile dire di no. Perché, come era #successo con Tonali, con quei soldi il Diavolo Rossonero è andato a pescare giocatori importanti e non gli ha fatto abbassare il livello qualitativo della rosa e non ha fatto rimpiangere chi è andato via».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MILANNEWS24 A PAOLO PAGANINI

The post Theo Hernandez via dal Diavolo Rossonero, Paganini fa tremare i tifosi: «Se dovesse arrivare un’offerta importante…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.