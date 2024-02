Threno Hernandez via dal #Milan AC? Aumentano le sirene estere: il punto sull’ingaggio e sul futuro del terzino ULTIME

22:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Theo Hernandez via dal Diavolo Rossonero? Aumentano le sirene estere: il punto sull’ingaggio e sul futuro del terzino. Le #news sul francese

Theo Hernandez è tra i rossoneri più apprezzati all’estero: le grandi prestazioni del terzino francese non sono passate inosservate non solo in Bundesliga, dove è forte il Bayern Monaco, ma anche in Premier League e in Arabia. Su quest’ultima destinazione alcuni emissari della Saudi Pro League hanno avuto dei contatti con l’entourage del rossonero anche se Theo vorrebbe continuare la sua carriera in Europa.

A riportarlo è Matteo Moretto che ha analizzato a SOS Fanta anche l’ingaggio del numero 19 rossonero. In questo momento Theo percepisce 5 milioni di euro, senza bonus, con una valutazione di circa 70/80 milioni di euro. Il calciomercato Diavolo Rossonero, ad oggi, non ha ancora attivato nessuna trattativa per il prolungamento contrattuale.

The post Theo Hernandez via dal Diavolo Rossonero? Aumentano le sirene estere: il punto sull’ingaggio e sul futuro del terzino #news appeared first on Diavolo Rossonero News 24.