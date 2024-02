Threno Hernandez MVP di AC Milan Napoli: lui festeggia così “la rete” vittoria

Theo Hernandez è l’MVP di Milan Napoli: il terzino rossonero festeggia così sui social il gol vittoria

Il Milan ieri sera a San Siro ha battuto il Napoli 1-0 grazie alla rete realizzata da Theo Hernandez al minuto 25 del primo tempo. L’esterno è stato eletto miglior giocatore di questo match.

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, il terzino francese ha voluto mandare un messaggio ai tifosi rossoneri: due cuori, uno rosso e l’altro nero, a rimarcare la sua fede milanista.

