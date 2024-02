Threno Hernandez #Milan AC: il piano dei diavoli rossoneri per il rinnovo, cosa è previsto nei prossimi giorni

14:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Il calciomercato Diavolo Rossonero vuole blindare Theo Hernandez e tutelarsi dall’interesse delle big europee. Il piano per il rinnovo

L’obiettivo del calciomercato Diavolo Rossonero è allontanare la minaccia delle big europee, il Bayern su tutte, per Theo Hernandez.

Come riportato da Tuttosport l’attuale contratto con i rossoneri scade il 30 giugno 2026 e nelle prossime settimane i dirigenti del Diavolo avranno dei contatti con l’entourage del giocatore per capire i termini di un eventuale rinnovo con adeguamento. Molto passerà ovviamente anche dalla volontà dello stesso calciatore.

