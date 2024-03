Threno Hernandez #Milan AC, il Bayern Monaco fa sul serio per il terzino rossonero. La circostanza

15:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Theo Hernandez Diavolo Rossonero, il Bayern Monaco fa sul serio per il terzino rossonero. La situazione e le ultime sul futuro del francese. I dettagli

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Bayern Monaco sta monitorando la situazione di Theo Hernández con il Diavolo Rossonero.

Il terzino francese ha un contratto in scadenza nel 2026 e la dirigenza rossonera sta iniziando a ragionare all’ipotesi di rafforzare un legame che nel tempo si è fatto sempre più forte offrendogli il rinnovo di contratto con aumento dello stipendio.

